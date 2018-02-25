2018-02-25T11:47:39+03:00
Спорт

Никита Гусев признан лучшим нападающим хоккейного турнира Олимпийских игр

Российский хоккеист забросил четыре шайбы, две из которых — в ворота Германии в финальном матче
Екатерина БОЛГОВА
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Российский хоккеист Никита ГусевРоссийский хоккеист Никита ГусевФото: REUTERS
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Россиянин Никита Гусев стал лучшим нападающим хоккейного турнира Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Такое решение приняла Международная федерация хоккея.

За шесть матчей Гусев набрал 12 очков, забив четыре шайбы и сделав восемь передач. Две из четырех шайб россиянина пришлись в ворота сборной Германии в финальном матче Олимпийских игр. Российская команда в результате обыграла немцев в овертайме со счетом 4:3.

В символическую сборную олимпийского турнира также попали наши форварды Илья Ковальчук и Павел Дацюк, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин, а также финн Эли Толванен и Максим Норо из Канады.

На счету Ковальчку семь очков — пять шайб и две передачи, Дацюк сделал шесть результативных передач, Войнов набрал забила два гола и отдал четыре передачи. Вратарь Кошечкин пропустил восемь шайб в шести играх.

По версии Международной федерации хоккея лучшим защитником стал Войнов, а лучшим вратарем - Данни аус ден Бирке из Германии.

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