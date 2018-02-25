В ЛНР рассказали о гибели украинских диверсантов на линии соприкосновения

25 Февр. 17:03 2018-02-25T17:03:42+03:00

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В воскресенье, 25 февраля, в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о гибели двух украинских диверсантов.

Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в минувшую субботу военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пытались выйти к линии соприкосновения, но подорвались на собственной мине. В результате, по данным властей народной республики, двое силовиков погибли, и еще трое получили ранения.

По словам Марочко, инцидент произошел в районе населенного пункта Рассадки и в настоящее время скрывается от общественности и родственников пострадавших, передает РИА Новости.

Отметим, это далеко не первый подобный случай на Украине. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года две диверсионно-разведывательные группы ВСУ «пытались проникнуть на позиции ополченцев для совершения провокаций». При этом одна из ДРГ также подорвалась на мине. В результате трое украинских военнослужащих тогда погибли.