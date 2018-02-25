Путин поручил кабмину расширить маршрут «Золотого кольца России»

25 Февр. 17:39 2018-02-25T17:39:50+03:00

Правительство должно представить соответствующие предложения до 30 июня

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В воскресенье, 25 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин раздал поручения по итогам встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений, состоявшейся 17 января.

В частности, глава нашего государства велел правительству расширить перечень населенных пунктов, которые входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Причем кабмин должен представить соответствующие предложения до 30 июня.

«Правительству Российской Федерации подготовить <…> и представить предложения, предусматривающие: <…> расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Золотое кольцо России»», - сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер получил кабинету министров увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале министерство культуры РФ приняло решение включать в «Золотое кольцо» новые города. Но не более одного в год.