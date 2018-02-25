2018-02-25T17:39:50+03:00
Политика

Путин поручил кабмину расширить маршрут «Золотого кольца России»

Правительство должно представить соответствующие предложения до 30 июня
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин раздал поручения по итогам встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений, состоявшейся 17 января.

В частности, глава нашего государства велел правительству расширить перечень населенных пунктов, которые входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Причем кабмин должен представить соответствующие предложения до 30 июня.

«Правительству Российской Федерации подготовить <…> и представить предложения, предусматривающие: <…> расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Золотое кольцо России»», - сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер получил кабинету министров увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале министерство культуры РФ приняло решение включать в «Золотое кольцо» новые города. Но не более одного в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кадыров не собирается ехать в Латвию в ближайшие 30 лет
Лавров обсудит с главой МИД Португалии Украину, Сирию и отношения РФ с НАТО
Взрыв в британском городе Лестер полностью разрушил двухэтажное здание
Минобороны узнало о готовящихся провокациях боевиков в Восточной Гуте
В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв
Мишель Обама выпустит в ноябре свои мемуары
Пять террористических группировок создали единый центр руководства в Восточной Гуте
Белый дом ответил на заявление КНДР о готовности к переговорам
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее
Пенсионерка упала на рельсы на станции московского метро «Лубянка»
Путин поручил обеспечить школьникам «Билет в будущее»
Угроза взрыва в ТЦ «Охотный ряд» не подтвердилась
В Турции заявили, что резолюция о гуманитарной паузе в Сирии не коснется операции в Африне
Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде-2018
Захарова объяснила интерес США к выборам в России
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами
СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию
Захарова в шутку назвала американских комиков авторами заявлений США
В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» из-за угрозы взрыва
В цирке Запашного назвали причину падения артиста во время выступления в Элисте
Делегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с США
ЛНР: В Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУ
Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»
Немецкие СМИ: "Так круто мы еще никогда не проигрывали"