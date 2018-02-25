2018-02-25T21:58:38+03:00
Москва

Пенсионерка упала на рельсы на станции московского метро «Лубянка»

Из-за инцидента на центральном участке Сокольнической линии произошел сбой в движении поездов
Дарья ИВАШКИНА
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Из-за инцидента с пассажиром на центральном участке Сокольнической линии произошел сбой в движении поездовИз-за инцидента с пассажиром на центральном участке Сокольнической линии произошел сбой в движении поездовФото: Тимур ХАНОВ
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В воскресенье вечером, 25 февраля, сбой произошел на Сокольнической - «красной» - линии московского метро. Как заявили в администрации подземки, было незначительно увеличено время движения поездов от станции «Охотный ряд» до «Лубянки».

«20:50 Сокольническая линия. Незначительно увеличено время хода поездов от "Охотного ряда" до "Лубянки" из-за инцидента с пассажиром», - сообщалось в официальном Twitter столичного метрополитена.

А чуть позднее выяснилось, что сбой случился из-за падения человека на рельсы. Как рассказал ТАСС представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, пожилая женщина по собственной неосторожности упала на пути на станции «Лубянка». Между тем пенсионерки удалось выжить: она получила лишь ушибы и растяжение.

А вскоре после того как пассажирку оперативно извлекли с путей, движение поездов вернулось в норму. «20:55 Сокольническая линия. Движение поездов введено в график», - отмечается в Twitter подземки.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в московском метро. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля на станции «Полянка» женщина также упала на рельсы. Тогда от полученных травм пассажирка скончалась на месте.

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