Белый дом ответил на заявление КНДР о готовности к переговорам

25 Февр. 22:38 2018-02-25T22:38:23+03:00

В Вашингтоне считают, что несмотря ни на что ‍ кампании по оказанию «максимального давления» на Пхеньян должна продолжаться

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В воскресенье, 25 февраля, в Белом доме прокомментировали заявление КНДР о готовности начать переговоры с США. Так, в Вашингтоне отметили, что любой диалог с Пхеньяном должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова, и пообещали «посмотреть», действительно ли готовность Северной Кореи к общению, является первым шагом на пути к ядерному разоружению.

«Мы посмотрим, действительно ли поступившее сегодня от Пхеньяна послание о том, что они желают провести переговоры, является первым шагом на пути к денуклеаризации», - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом она подчеркнула, что, по мнению Соединенных Штатов, кампания по оказанию «максимального давления» на КНДР должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от оружия массового поражения. «Тем временем США и весь остальной мир должны и дальше ясно давать понять Северной Корее, что разработка ядерной и ракетной программ - это тупиковый путь», - приводит слова Сандерс сайт Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 февраля, в Южной Корее состоялась встреча президента республики Мун Чжэ Ина с делегацией КНДР, приехавшей на закрытие Олимпиады-2018. В частности, в ходе тех переговоров северокорейские делегаты заявили о готовности своей страны к диалогу с США.