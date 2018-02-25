Делегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с США

25 Февр. 18:21 2018-02-25T18:21:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 25 февраля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с делегацией КНДР, приехавшей на закрытие XXIII зимних Олимпийских игр, которые проходили с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

В частности, как сообщил представитель южнокорейской администрации, в ходе этих переговоров северокорейские делегаты заявили о готовности своей страны к диалогу с США. «Северокорейская делегация также согласилась, что отношения Северной Кореи и Соединенных Штатов должны развиваться одновременно с межкорейскими отношениями. Она заявила о достаточной готовности к диалогу между КНДР и США», - цитирует представителя администрации агентство «Ренхап».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам объявил о намерении отправить национальную сборную страны на Олимпиаду-2018. После этого между Севером и Югом начались переговоры, результатом которых стала отправка в Пхенчхан северокорейской делегации, состоящей из более чем 500 спортсменов, артистов и чиновников.