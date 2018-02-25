2018-02-25T18:21:49+03:00
В мире

Делегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с США

В воскресенье состоялась встреча представителей Пхеньяна с президентом Южной Кореи
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Делегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с СШАДелегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 февраля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с делегацией КНДР, приехавшей на закрытие XXIII зимних Олимпийских игр, которые проходили с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

В частности, как сообщил представитель южнокорейской администрации, в ходе этих переговоров северокорейские делегаты заявили о готовности своей страны к диалогу с США. «Северокорейская делегация также согласилась, что отношения Северной Кореи и Соединенных Штатов должны развиваться одновременно с межкорейскими отношениями. Она заявила о достаточной готовности к диалогу между КНДР и США», - цитирует представителя администрации агентство «Ренхап».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам объявил о намерении отправить национальную сборную страны на Олимпиаду-2018. После этого между Севером и Югом начались переговоры, результатом которых стала отправка в Пхенчхан северокорейской делегации, состоящей из более чем 500 спортсменов, артистов и чиновников.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кадыров не собирается ехать в Латвию в ближайшие 30 лет
Лавров обсудит с главой МИД Португалии Украину, Сирию и отношения РФ с НАТО
Взрыв в британском городе Лестер полностью разрушил двухэтажное здание
Минобороны узнало о готовящихся провокациях боевиков в Восточной Гуте
В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв
Мишель Обама выпустит в ноябре свои мемуары
Пять террористических группировок создали единый центр руководства в Восточной Гуте
Белый дом ответил на заявление КНДР о готовности к переговорам
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее
Пенсионерка упала на рельсы на станции московского метро «Лубянка»
Путин поручил обеспечить школьникам «Билет в будущее»
Угроза взрыва в ТЦ «Охотный ряд» не подтвердилась
В Турции заявили, что резолюция о гуманитарной паузе в Сирии не коснется операции в Африне
Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде-2018
Захарова объяснила интерес США к выборам в России
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами
СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию
Захарова в шутку назвала американских комиков авторами заявлений США
В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» из-за угрозы взрыва
В цирке Запашного назвали причину падения артиста во время выступления в Элисте
ЛНР: В Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУ
Путин поручил кабмину расширить маршрут «Золотого кольца России»
Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»
Немецкие СМИ: "Так круто мы еще никогда не проигрывали"