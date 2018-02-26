Депутат Рады заявил об отсутствии у Украины друзей

СЕГОДНЯ 05:28 2018-02-26T05:29:03+03:00

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У Украины не осталось друзей. Такое мнение высказал в эфире местного телеканала депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

По его мнению, среди соседних стран у республики больше нет друзей, и привела к этому внешняя политика нынешней власти.

«У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются», — считает политик.

Рабинович считает, что отношения республики с Россией не наладятся в скором времени. По его мнению, Киев сможет установить хотя бы рабочие отношения с окружающими странами, если прекратит политику угроз, передает телеканал "112 Украина".

«Это будет труд неблагодарный. Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае, рабочие отношения», — уверен политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что «Украина мало интересует Запад и нужна ему лишь как повод для давления на Россию».