2018-02-26T11:00:24+03:00
Спорт

Тарпищев: Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах во вторник или среду

Член МОК назвал сроки восстановления ОКР в правах, отметив, что это произойдет в ближайшее время
Екатерина БОЛГОВА
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Член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль ТарпищевЧлен МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль ТарпищевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже к 28 февраля Олимпийский комитет России (ОКР) может быть восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил член МОК Шамиль Тарпищев.

"Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг", - сказал Тарпищев.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, исполком МОК не стал восстанавливать ОКР. При этом сообщалось, что отстранение будет отменено автоматически после проверки оставшихся допинг-тесты россиян и отсутствии положительных результатов.

"Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически. Несомненно, в случае восстановления мы перевернем страницу и начнем с чистого листа", - добавил Тарпищев, передает ТАСС.

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