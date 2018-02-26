2018-02-26T13:37:31+03:00
В мире

Сибирские холода обрушились на Италию: в школах Рима отменили занятия

Минувшей ночью столбики термометров в столице республики опустились чуть ниже нуля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В отдельных районах также наблюдается сильный ветерВ отдельных районах также наблюдается сильный ветерФото: REUTERS
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Аномальные холода и снегопады обрушились на отдельные регионы Италии, нарушив обычное течение жизни местных жителей. Как только столбики термометров в Риме опустились ниже нулевой отметки, мэрия города приняла решение о временном закрытии всех школ и детских садов.

Знаменитый Колизей в снежный римский вечер. Фото: REUTERS

Знаменитый Колизей в снежный римский вечер.Фото: REUTERS

В минувшие выходные холодный фронт пришел в горы Апеннины из Сибири. В результате жители и гости итальянской столицы могли наблюдать редкое явление - античные руины и памятники архитектуры оказались под толстым слоем снега.

Античные руины оказались под слоем снега Фото: REUTERS

Античные руины оказались под слоем снегаФото: REUTERS

Во многих местах снежный покров уже достигает 3-4 сантиметров, а в самых холодных зонах - Асти и Кунео - слой осадков составляет почти три метра.

Самый крупный фонтан Рима - Фонтан Треви. Фото: REUTERS

Самый крупный фонтан Рима - Фонтан Треви.Фото: REUTERS

Во вторник же температура в окрестностях Рима опустится до минус 9 градусов. Холодный фронт движется с севера страны на юг. Уже сейчас в городе Триест порывы ветра достигают 130 километров в час, а в Пьермонте из-за риска схода лавин был закрыт доступ к горным дорогам, передает Le Repubblica.

Католический священник играет в снежки на Площади Святого Петра. Фото: REUTERS

Католический священник играет в снежки на Площади Святого Петра.Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января в Париже из-за ураганного ветра была временно закрыта Эйфелева башня.

Снег в Риме - стихийное бедствие. Мэрия приняла решение о приостановке работы школ и детских садов. Фото: REUTERS

Снег в Риме - стихийное бедствие. Мэрия приняла решение о приостановке работы школ и детских садов.Фото: REUTERS

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