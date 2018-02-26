2018-02-26T13:43:11+03:00
Спорт

Фристайлист из США не дал съесть 90 собак в Пхенчхане

Четыре года назад в олимпийском Сочи спортсмен уже спас семью бездомных псов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Гас Кенуорти еще на сочинской Олимпиаде приютил бездомного пса. И вот вновь он не уехал с главного спортивного соревнования четырёхлетия без собаки.Гас Кенуорти еще на сочинской Олимпиаде приютил бездомного пса. И вот вновь он не уехал с главного спортивного соревнования четырёхлетия без собаки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Фристайлист Гас Кенуорти, который четыре года назад прославился не только тем, что в Сочи-2014 завоевал золото в слоупстайле, но и тем, что увез с собой несколько бездомных собак, решил повторить свой благой порыв и в Южной Корее. А именно, молодой человек посетил одну из местных ферм, где разводят собак на убой, и взял себе щенка.

«Мы сегодня утром посетили одну из 17 тысяч собачьих ферм в Южной Корее. В этой стране содержится в различных фермах 2,6 млн собак. Да, поедание собак является частью корейской культуры. Я лично не согласен с этим, но навязывать западные идеалы здесь — это не мое дело», — написал Кенуорти в своем фейсбуке.

Также в сецсетях молодой человек разместил фото со своим новым любимцем, который уже получил кличку Бимо. Кроме того, молодой человек договорился вывезти 90 щенков с одной из южнокорейских ферм. Для всей, как утверждает олимпиец, в США и Канаде найдут новых хозяев.

Гас договорился вывезти 90 щенков с одной из южнокорейских ферм. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гас договорился вывезти 90 щенков с одной из южнокорейских ферм.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«И вместо того, чтобы быть поданными на обед, домашние животные проживут долгую и счастливую жизнь», - рассказал Кенуорти.

Стоит отметить, что пять бездомных псов из Сочи чувствуют себя на североамериканском континенте превосходно. У них даже есть своя страница в соцсетях, где Кенуорти регулярно выкладывает фото своих любимцев и рассказывает об их жизни.

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