2018-02-26T21:59:10+03:00
В мире

Трамп: Россия поставляет множество товаров в КНДР

Президент США похвалил Китай, заявив что Пекин в этом году сделал больше для оказания давления на Пхеньян, чем когда-либо ранее
Денис СУХОВ
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Трамп: Россия поставляет множество товаров в КНДРТрамп: Россия поставляет множество товаров в КНДРФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия поставляет множество товаров в КНДР. Такое мнение он выразил в ходе встречи с губернаторами штатов.

Американский лидер похвалил Китай и свои хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп считает, что именно благодаря им Пекин сделал в этом году больше для оказания давления на Пхеньян, чем когда-либо ранее.

«А Россия ведет себя плохо, потому Россия посылает туда то, что Китай вывозит. Так что Китай достиг весьма хороших результатов, но теперь Россия направляет им (в КНДР) много различных грузов», - добавил Трамп, выразив при этом надежду, что Москва также заинтересована в разрешении кризиса на Корейском полуострове.

Как сообщал сайт «КП», в минувшую пятницу Вашингтон существенно расширил санкционные меры против КНДР, на это раз сфокусировав их на северокорейском торговом флоте. Таким образом американские власти рассчитывают заставить Пхеньян отказаться от развития ракетно-ядерной программы.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что односторонние санкции США были усилены именно в тот момент, когда появились перспективы по налаживанию диалога между Северной и Южной Кореями.

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