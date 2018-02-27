2018-02-27T01:54:05+03:00
Политика

В Одессе националисты облили краской генконсульство России

Провокацию устроили около 30 украинских радикалов
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция не вмешалась во время нападения на генконсульство РФ.Полиция не вмешалась во время нападения на генконсульство РФ.Фото: СОЦСЕТИ
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В Одессе националисты напали на здание генерального консульства России. Они облили забор дипмиссии красной краской, а территорию забросали фаерами.

В провокации участвовали около 30 украинских радикалов. Сначала они исполнили гимн Украины, а затем начали кидать зажигательные шашки, сообщило агентство Укринформ.

Возле здания генконсульства РФ в это время находились около 50 сотрудников правоохранительных органов Украины. Они не предприняли никаких действий, чтобы остановить хулиганов.

Вандалы объяснили, что нападение они совершили в четвертую годовщину событий, после которых Крым снова воссоединился с Россией.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу примерно 30 украинских радикалов устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве. Глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что зданию был причинен серьезный материальный ущерб. На следующий день ситуация повторилась - члены неонацисткой группировки напали на здания Россотрудничества и Сбербанка.

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