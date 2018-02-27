2018-02-27T10:49:45+03:00
В мире

Делегация КНДР пообещала содействовать миру на Корейском полуострове

Северокорейские представители завершили визит в Южную Корею и вернулись на родину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Делегация КНДР покинула территорию соседней республикиДелегация КНДР покинула территорию соседней республикиФото: REUTERS
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Официальная делегация КНДР, прибывшая в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, перед возвращением на родину пообещала содействовать установлению мира на полуострове. Такое заявление было сделано в ходе рабочего завтрака.

Делегация во главе с Ким Ён Чолем побеседовала с руководителем южнокорейского Министерства объединения Чо Мён Гюном, а также директором Национальной разведывательной службы Со Хуном.

"Две Кореи договорились продолжить усилия по улучшению межкорейских отношений и обеспечению мира на Корейском полуострове", - цитирует агентство "Ренхап" заявление.

Между тем, отметим, что трехдневная поездка Ён Чоля в республику соврала с визитом в Сеул дочери президента США Иванки Трамп, однако никакого взаимодействия между ними так и не произошло.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что северокорейская делегация выразила готовность Пхеньяна перейти к диалогу с Вашингтоном.

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