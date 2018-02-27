Делегация КНДР пообещала содействовать миру на Корейском полуострове
Официальная делегация КНДР, прибывшая в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, перед возвращением на родину пообещала содействовать установлению мира на полуострове. Такое заявление было сделано в ходе рабочего завтрака.
Делегация во главе с Ким Ён Чолем побеседовала с руководителем южнокорейского Министерства объединения Чо Мён Гюном, а также директором Национальной разведывательной службы Со Хуном.
"Две Кореи договорились продолжить усилия по улучшению межкорейских отношений и обеспечению мира на Корейском полуострове", - цитирует агентство "Ренхап" заявление.
Между тем, отметим, что трехдневная поездка Ён Чоля в республику соврала с визитом в Сеул дочери президента США Иванки Трамп, однако никакого взаимодействия между ними так и не произошло.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что северокорейская делегация выразила готовность Пхеньяна перейти к диалогу с Вашингтоном.
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