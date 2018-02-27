Россияне пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

СЕГОДНЯ 10:54 2018-02-27T10:54:54+03:00

ДТП с участием автобусов далеко не редкость в Таиланде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 27 февраля, стало известно, что в минувшее воскресенье на острове Пхукет (Таиланд) случилось серьезное ДТП с участием туристического автобуса. Авария произошла на горной дороге, соединяющей города Кату и Патонг: пассажирский транспорт не смог затормозить на склоне и задел несколько автомобилей.

Причем в результате инцидента травмы получили несколько туристов из России. Всех их пришлось везти в больницу. Также среди пострадавших - беременная гражданка Таиланда, находившаяся в момент ДТП в одной из машин, с которыми столкнулся автобус, пишет издание Phuket News. Между тем точное число пострадавших в аварии не уточняется.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне экскурсионный автобус попал в ДТП в Канаде: он столкнулся с несколькими фурами и легковыми автомобилями в провинции Британская Колумбия. В итоге пострадали около 40 человек.