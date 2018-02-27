Прощание с актрисой Татьяной Карповой пройдет в театре имени Маяковского

СЕГОДНЯ 12:47 2018-02-27T12:48:05+03:00

Дата прощания с актрисой Татьяной Карповой будет известна позже

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Во вторник, 27 февраля, стало известно, где пройдет прощание с актрисой Татьяной Карповой, которая скончалась в минувший понедельник на 103-м году жизни. Как выяснилось, траурная церемония состоится в театре имени Маяковского, в котором артистка проработала более 70 лет.

Между тем дата прощания с Карповой пока не сообщается. По словам директора театра Олега Ошарина, информация о том, когда поклонники и родственники смогут проститься с актрисой, появится чуть позже.

«Прощание с Татьяной Карповой состоится в ее родном театре - театре имени Маяковского. Дата гражданской панихиды и прощания будет известна позже», - сказал Ошарин РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, старейшая артистка театра Маяковского Татьяна Карпова скончалась поздно вечером 26 февраля в своем доме. Ей было 102 года.