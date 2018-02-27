2018-02-27T13:09:57+03:00
Телевизор

Лысенко о словах Якубовича про гостей «Поле чудес»: его неправильно поняли

По словам руководителя Общественного телевидения России, ведущий с уважением и любовью относится к участникам шоу [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Гендиректор ОТР Анатолий ЛысенкоГендиректор ОТР Анатолий ЛысенкоФото: RUSSIAN LOOK
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Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко, который является одним из создателей телешоу «Поле чудес», прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг ведущего капитал-шоу Леонида Якубовича после выпуск программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером», вышедшего в эфир 24 февраля.

Так, он выразил уверенность в том, что Якубовича, который якобы назвал гостей своей программы «шизофрениками», просто неправильно поняли. Как заверил гендиректор ОТР, ведущий «Поле чудес» с уважением и любовью относится к участникам шоу. «Я думаю, что Леню просто неправильно поняли, он относится с большим уважением и любовью к участникам», - сказал Лысенко РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее интернет-пользователи возмутились словами Леонида Якубовича, сказанные в студии программы «Сегодня вечером» о гостях телешоу. Ведущего обвинили в том, что он, характеризуя игроков, якобы использовал слова «диагноз» и «шизофрения». Однако на Первом канале не согласились с тем, что ведущий старейшей развлекательной программы России как-то оскорблял участников «Поле чудес».

Якубович раскритиковал Поле чудес и поставил диагноз участникам шоу.

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