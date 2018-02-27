2018-02-27T15:27:44+03:00
Политика

Песков: Кремль не следит за «кокаиновы делом» посольства РФ в Аргентине

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вся необходимая информация предоставляется МИД РФ
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В Кремле не следят за делом о кокаине в российском посольстве в Аргентине, так как не считают это своей прерогативой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не прерогатива Кремля, это МИД. Насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию», - отметил Песков.

Ранее МИД РФ сообщил о совместной спецоперации правоохранителей России и Аргентины, в ходе которой удалось пресечь поставку крупной партии кокаина в Москву.

В декабре 2016 года чемоданы с наркотиком были завезены в посольство РФ в Аргентине завхозом Али Абьяновым. Позже их обнаружили сотрудники диппредставительства, о чем немедленно была поставлена в известность аргентинская полиция.

Правоохранители организовали контролируемую поставку груза в Москву, предварительно заменив кокаин на муку и снабдив чемоданы датчиками слежения. В результате удалось арестовать не только Абьянова, но и его сообщников Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамоева. В Аргентине были задержаны еще два участника преступной группы.

По данным ФСБ РФ, организатор канала поставки в настоящее время скрывается на территории ФРГ, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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