2018-02-27T16:05:57+03:00
Общество

Мацейчук прокомментировал обыски в своей подмосковной квартире

В настоящий момент польский журналист находится в городском суде в Мытищах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Политолог Томаш МацейчукПолитолог Томаш МацейчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук рассказал, что обыски в его квартире в подмосковных Мытищах проводились в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни.

По словам самого молодого человек, следственные действия не принесли никаких результатов, однако сейчас решается вопрос о его возможной депортации из страны.

"Сейчас в ОВД и ст. 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) - либо штраф, либо выдворение", - написал Мацейчук в своем аккаунте в Facebook.

Сейчас журналист находится в городском суде в Мытищах. В социальных сетях он обратился к подписчикам за помощью, попросив принести на четвертый этаж учреждения еду, напитки и зарядку для мобильного телефона.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, поляка подозревают в распространении экстремистских видео и в публичном оскорблении русских, чеченцев и ополченца Гиви (Михаила Толстых).

При обыске в квартире политолога правоохранители также обнаружили несколько грамот и благодарственных писем от руководителей различных украинских карательных батальонов, таких как "Донбас" и "Айдар".

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