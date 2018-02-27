Мацейчук прокомментировал обыски в своей подмосковной квартире
Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук рассказал, что обыски в его квартире в подмосковных Мытищах проводились в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни.
По словам самого молодого человек, следственные действия не принесли никаких результатов, однако сейчас решается вопрос о его возможной депортации из страны.
"Сейчас в ОВД и ст. 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) - либо штраф, либо выдворение", - написал Мацейчук в своем аккаунте в Facebook.
Сейчас журналист находится в городском суде в Мытищах. В социальных сетях он обратился к подписчикам за помощью, попросив принести на четвертый этаж учреждения еду, напитки и зарядку для мобильного телефона.
Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, поляка подозревают в распространении экстремистских видео и в публичном оскорблении русских, чеченцев и ополченца Гиви (Михаила Толстых).
При обыске в квартире политолога правоохранители также обнаружили несколько грамот и благодарственных писем от руководителей различных украинских карательных батальонов, таких как "Донбас" и "Айдар".