К польскому политологу Мацейчуку, участвовавшему в российских ток-шоу, пришли с обысками

СЕГОДНЯ 14:51 2018-02-27T14:52:25+03:00

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Чем только не удивляли нас герои политических шоу на российских голубых экранах. Они и дрались в студии, и крыли друг друга трехэтажным матом, и вызывали противников на боксерскую дуэль. А теперь в этой политической «Санта-Барбаре» новый поворот.

В Подмосковье задержан поляк Томаш Мацейчук. В его квартире полиция провела обыски. Среди прочего там нашли несколько грамот и благодарственных писем за сотрудничество от руководителей различных украинских карательных батальонов, таких как «Донбас» и «Айдар».

Обвиняют политолога в разжигании межнациональной розни. Еще бы! Томаш – настоящий русофоб. Советских воинов-освободителей он в прямом эфире называл «красными фашистами». Кстати, за это получил по морде от политолога-патриота Руслана Осташко. И самое удивительное, что, по словам источника «КП», за все гадости, которые Томаш выливает на русских людей, организаторы ток-шоу платят ему немалые деньги. Говорят, около 15 тысяч за один эфир. Вот оно как! Унижает нас за российские же деньги.

Есть в биографии Мацейчука еще один интересный факт. В 2014 году он помогал «гуманитаркой» Евромайдану. А потом, проникнувшись незалежностью до костного мозга, уехал на Донбасс. Там уже поляк вступил в карательный батальон.

- Я был на передовой в районе донецкого аэропорта, а ангаре, за который шла ожесточённая борьба, - рассказывал в интервью немецкому журналисту Томаш. - 16 раз за день нас обстреляли ракетами из „Градов“. Это был ужас. Некоторые из украинских солдат погибли в результате этих обстрелов. Когда ты слышишь эти разрывы у себя над головой, то радуешься тому, что ещё жив. Я видел много убитых. Также многие мои друзья погибли на этой войне.

«Друзья» Мацейчука - это наемники Украины. Ну те самые, которые расправлялись над мирными донбассовцами. Да и сам Томаш брал в руки оружие и стрелял на передовой по «врагу».

- На него завели уголовное дело в Калининграде и передали в Москву, - рассказал "КП" политолог Руслан Осташко. - Его обвиняют в том, что он распространял экстремистские видео. Ну в Киеве на камеру оскорблял ополченца Гиви, русских и чеченцев. Томаш был в карательном отряде "Донбасс". Эти головорезы идеологически ненавидят русских людей и по своим убеждениям идут на войну. Мацейчук признавался, что был там волонтером и стрелял. Правда, не стал уточнять, в какую сторону. Но, конечно, будучи в отряде "Донбасс" он мог стрелять только в одну сторону. В Россию вообще нельзя пускать таких людей.

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