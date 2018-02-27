2018-02-27T16:48:12+03:00
Москва

В Москве хотят регламентировать работу двойников Сталина и Ленина

Сейчас многие уличные артисты осуществляют деятельность без патента и не платят налоги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ежедневно двойники исторических личностей зарабатывают от 10 до 50 тысяч рублейЕжедневно двойники исторических личностей зарабатывают от 10 до 50 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Деятельность уличных артистов в Москве могут регламентировать. Это касается, в частности, двойников известных личностей, таких как Иосиф Сталин и Владимир Ленин, а также людей, фотографирующихся с туристами в образе царей.

"Если они берут деньги за свои услуги, значит им их платят, во-первых. Во-вторых, если есть жалобы москвичей, что это деньги большие, мне кажется, надо просить собрать этих уличных артистов и их организаторов и на эту тему поговорить. В этом случае мы сможем это урегулировать", - цитирует агентство "Москва" заместителя председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антона Палеева.

Чиновник подчеркнул, что сейчас многие уличные артисты не платят налоги со своей деятельности, работая без патента, а это, в свою очередь, является нарушением закона. Кроме того, цены на услуги таких двойников порой значительно завышены.

По мнению Палеева, представители департамента по культуре и артисты должны встретиться и вместе выработать позицию по данному вопросу, включая точное определение стоимости фотографий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за снимок с туристами двойники берут от 100 до 300 рублей. Между тем, ежедневно через Красную площадь проходят 200 - 300 тысяч человек. Так, один из старейших двойников Ленина Анатолий Кокленков зарабатывает 10 - 50 тысяч рублей в день.

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