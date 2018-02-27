2018-02-27T17:12:41+03:00
Происшествия

Более 50 человек были спасены при пожаре в общежитии на западе Москвы

Между тем, имеется один пострадавший в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Площадь пожара составила около 50 кв. метровПлощадь пожара составила около 50 кв. метровФото: Архив "КП"
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Сильный пожар разгорелся во вторник в одном из общежитий на западе Москвы. В результате происшествия пострадал один человек, более 50 были спасены.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано на одиннадцатом этаже семнадцатиэтажного жилого дома под номером 9 на улице Кременчугская. Площадь пожара составила около 50 кв. метров.

"Принятыми мерами в 13 часов 57 минут пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованной на сайте ГУ МЧС России по столице.

Между тем, среди людей, выведенных из огня сотрудниками пожарно-спасательных подразделений, были три ребенка. Всего же, по данным ТАСС, спасти удалось 51 человека.

Власти Западного административного округа организовали пункт временного размещения людей, оставшихся без жилья, а также выделили им два автобуса. В настоящий момент управляющая компания занимается восстановлением теплового контура после пожара.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 9 февраля возгорание было зафиксировано также в общежитии Московского политехнического университета на северо-востоке Москвы. Тогда никто не пострадал.

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