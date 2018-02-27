2018-02-27T18:40:08+03:00
Общество

Мытищинский суд отпустил польского журналиста и блогера Мацейчука

Завсегдатая популярных ток-шоу федеральных каналов подозревают в нарушении миграционного законодательства
Денис СУХОВ
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Мытищинский суд отпустил польского журналиста и блогера МацейчукаМытищинский суд отпустил польского журналиста и блогера МацейчукаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мытищинский городской суд Московской области вернул полиции материалы дела польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука, которого подозревают в нарушении миграционного законодательства.

Сам Мацейчук, задержанный ранее по месту жительства в Мытищах, был отпущен.

«Материалы дела в отношении Мацейчука в Мытищинском суде рассмотрены сегодня не будут, так как судья вернула их ввиду усмотренных нарушений. Фигурант был отпущен», - цитирует ТАСС представителя суда.

Как сообщал ранее сайт «КП», во вторник домой к Мацейчуку нагрянула полиция. Правоохранители провели в квартире обыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Также проверяется законность пребывания указанного гражданина Польши на территории РФ. Сам журналист был задержан и доставлен в суд.

Мацейчук неоднократно участвовал в популярных ток-ноу на федеральных каналах, где отметился антироссийскими высказываниями и несколькими драками.

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