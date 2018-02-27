Опубликовано видео задержания польского журналиста Мацейчука
В Сети появилось видео задержания скандально известного польского журналиста Томаша Мацейчука, который обвиняется в возбуждении межнациональной розни.
Напомним, именно он в прошлом году на одном из российских ток-шоу назвал наших дедов "красными фашистами", за что и получил несколько ударов в лицо.
На кадрах, предоставленных сайтом телеканала "Звезда, видно, как политолога сажают в полицейскую машину, которая после направится в Мытищинский городской суд. Именно там будет решаться вопрос о депортации Мацейчука из страны.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что подмосковной квартире журналиста прошли обыски, в ходе которых были изъяты предметы с националистической символикой, а также благодарственные грамоты от руководителей украинских карательных батальонов "Донбасс" и "Айдар".
По словам самого политолога, следственные действия якобы не принесли никаких результатов, и сейчас он проходит по статье о предоставлении ложных сведений при осуществлении миграционного учета.
В Подмосковье задержан польский журналист Томаш Мацейчук .Польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука задержали в его квартире в подмосковных Мытищах