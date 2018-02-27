Опубликовано видео задержания польского журналиста Мацейчука

27 Февр. 16:37 2018-02-27T16:39:14+03:00

Сейчас задержанный находится в Мытищинском суде Фото: кадр с видео

На кадрах видно, как правоохранители сажают молодого человека в полицейскую машину и направляются в суд [видео]

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В Сети появилось видео задержания скандально известного польского журналиста Томаша Мацейчука, который обвиняется в возбуждении межнациональной розни.

Напомним, именно он в прошлом году на одном из российских ток-шоу назвал наших дедов "красными фашистами", за что и получил несколько ударов в лицо.

На кадрах, предоставленных сайтом телеканала "Звезда, видно, как политолога сажают в полицейскую машину, которая после направится в Мытищинский городской суд. Именно там будет решаться вопрос о депортации Мацейчука из страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что подмосковной квартире журналиста прошли обыски, в ходе которых были изъяты предметы с националистической символикой, а также благодарственные грамоты от руководителей украинских карательных батальонов "Донбасс" и "Айдар".

По словам самого политолога, следственные действия якобы не принесли никаких результатов, и сейчас он проходит по статье о предоставлении ложных сведений при осуществлении миграционного учета.