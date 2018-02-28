2018-02-28T00:40:34+03:00
Политика

В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты

На них присутствовали пять кандидатов и два доверенных лица
Юлия ДИВЕЕВА
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Кандидаты в президенты РФ встретились на теледебатахКандидаты в президенты РФ встретились на теледебатахФото: Иван МАКЕЕВ
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Состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты России. Они транслировались в прямом эфире телеканала ОТР.

В студии лично присутствовали пять претендентов на главный пост страны, а также двое доверенных лиц кандидатов. Напомним, что штаб действующего главы государства Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации.

Участие в первых теледебатах принимали: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), бизнесмен Павел Грудинин (от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), телеведущая Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), а также Евгений Тарло - доверенное лицо бизнес- омбудсмена, лидера Партии роста Бориса Титова, и Алексей Арбатов, представляющий кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского.

Отметим, что кандидаты обязаны лично участвовать в дебатах, доверенные лица могут заменить их в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава ЦИК Элла Памфилова удивилась первым дебатам на "Радио России", на которые явился только Владимир Жириновский. Остальные отправили вместо себя доверенных лиц.

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