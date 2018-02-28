2018-02-28T05:01:13+03:00
Происшествия

В Москве проверят обстоятельства гибели при исполнении двух пожарных

Сотрудники МЧС успели спасти из горящей квартиры троих детей и взрослого
Юлия ДИВЕЕВА
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В московской многоэтажке пожарные ценой своей жизни спасли из огня четырех человекВ московской многоэтажке пожарные ценой своей жизни спасли из огня четырех человекФото: СОЦСЕТИ
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В Москве начата проверка по факту гибели двух сотрудников МЧС во время тушения пожара в квартире многоэтажного жилого дома. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного управления СК по столице Юлия Иванова.

«По факту гибели двух сотрудников пожарной службы проводится доследственная проверка», — цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ночь на 28 февраля при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы погибли два пожарных. При этом из помещения спасателям удалось вывести троих детей и одного взрослого.

Как сообщает сайт Главного управления МЧС по городу, погибшие - старшина Михаил Фомин (32 года) и прапорщик Александр Драевский (35 лет). Они обеспечивали защиту путей эвакуации для жителей соседних квартир. Четырех человек они спасли ценой собственной жизни.

По данным ведомства, в доме от жара огня лопнули стекла, и от притока кислорода пламя полыхнуло сильнее. В этом огне и погибли пожарные. У Драевского остались жена и 13-летняя дочь.

Пожарные являлись бойцами 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда ФПС по городу Москве.

«Московский гарнизон скорбит и выражает соболезнования родным и близким наших товарищей», - говорится на сайте ведомтсва.

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