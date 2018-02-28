2018-02-28T11:54:14+03:00
Общество

Совфед одобрил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 11 163 рубля
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Принятый Совфедом закон снизит разницу зарплатПринятый Совфедом закон снизит разницу зарплатФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Совет федерации принял президентский закон о повышении повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля.

«Реализация этого закона коснется трех миллионов человек, значительная часть которых (1,6 млн - КП) занята в государственных и муниципальных учреждениях», - говорит сенатор Валерий Рязанский.

Закон приняли, чтобы снизить разницу заработных плат, поясняет министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Когда мы в 2007 - 2008 годах проводили достаточно серьезное повышение МРОТ, разница сократилась», - утверждает министр. По его словам, для реализации закона потребуется выделить регионам около 32 млрд рублей. Соответствующие предложения Минфин уже подготовил, сообщает сайт kp.ru.

Топилин отметил, что есть риски роста теневого сектора в бизнесе. «Если бизнес не может платить человеку прожиточный минимум, надо задуматься об эффективности этого бизнеса», - говорит министр. Повысив МРОТ, Совфед дает сигнал предпринимателям, что людям надо платить достойную зарплату.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна