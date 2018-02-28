Совфед одобрил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 11:54 2018-02-28T11:54:14+03:00

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Совет федерации принял президентский закон о повышении повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля.

«Реализация этого закона коснется трех миллионов человек, значительная часть которых (1,6 млн - КП) занята в государственных и муниципальных учреждениях», - говорит сенатор Валерий Рязанский.

Закон приняли, чтобы снизить разницу заработных плат, поясняет министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Когда мы в 2007 - 2008 годах проводили достаточно серьезное повышение МРОТ, разница сократилась», - утверждает министр. По его словам, для реализации закона потребуется выделить регионам около 32 млрд рублей. Соответствующие предложения Минфин уже подготовил, сообщает сайт kp.ru.

Топилин отметил, что есть риски роста теневого сектора в бизнесе. «Если бизнес не может платить человеку прожиточный минимум, надо задуматься об эффективности этого бизнеса», - говорит министр. Повысив МРОТ, Совфед дает сигнал предпринимателям, что людям надо платить достойную зарплату.