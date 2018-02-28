Министр труда и соцзащиты Максим Топилин: Мы даем сигнал бизнесу - надо платить людям достойные зарплаты!

СЕГОДНЯ 01:19 2018-02-28T02:28:08+03:00

Правительство анонсировало повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), выплату за первенца и ипотеку под 6% годовых для семей с детьми

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Об ожиданиях от этих мер - в интервью «КП» на Российском инвестиционном форуме рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ У 1,6 МЛН. БЮДЖЕТНИКОВ

- На днях принят закон: с мая МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму. В чем его практическая ценность?

- Еще в 2001 году, когда принимался новый Трудовой кодекс, было установлено, что МРОТ должен быть приравнен к прожиточному минимуму. Но с оговоркой, что это будет происходить постепенно. Тогда, в 2001 году, МРОТ равнялся 15 - 20% прожиточного минимума. Не было экономических возможностей ни у работодателей, ни у государства эти два показателя уравнять. Хотя во многих развитых странах это норма. Мы вели долгие дебаты внутри правительства, с профсоюзами и работодателями. С 1 мая вопрос наконец будет закрыт. Но это требует определенного напряжения, прежде всего у региональных бюджетов. По нашим оценкам, они должны направить дополнительно 32 млрд. рублей. С Минфином предложения по оказанию финансовой помощи регионам подготовлены.

- На ком принятие этого закона скажется больше всего?

- На работниках бюджетной сферы. Их число составляет 1,6 млн. человек. Есть сектора в сельском хозяйстве, в коммунальном хозяйстве, где зарплаты ниже прожиточного минимума. Для этих категорий произойдет увеличение. Вместе с повышением МРОТ произойдет и снижение дифференциации в заработной плате. Когда мы в 2007 - 2008 годах проводили достаточно серьезное повышение МРОТ, разница сократилась. И это является тоже одной из задач.

НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧИСТОЙ, СВЕТЛОЙ ЭКОНОМИКИ

- Эксперты считают, что уравновешивание МРОТ и прожиточного минимума может привести к увеличению серого сектора экономики...

- В теории такие риски есть. Но сейчас действует жесткий финансовый контроль, который не позволяет увеличиваться серому сектору.

Иногда мы слышим: работодатели не потянут такие выплаты. Мое мнение: если бизнес не может платить человеку прожиточный минимум, надо задуматься об эффективности этого бизнеса. Мы, наконец-то решив задачу уравнивания МРОТ и ПМ, даем сигнал бизнесу о том, что нужно платить людям достойную заработную плату.

- Когда говорят о сером секторе, приводят разные цифры, сколько там занято людей. Кто-то говорит 14 млн., кто-то - 25 млн…

- Мы называли цифру - 15 млн. человек. Это те люди, которые находятся в трудоспособном возрасте и за них не уплачиваются страховые взносы.

- Но 15 миллионов - это каждый десятый россиянин. Как вы собираетесь вернуть их в легальную занятость?

- Одного способа нет. Сейчас большая часть государственных денег проходит казначейский контроль. Достаточно жесткую политику проводит Центробанк с точки зрения контроля над банковским сектором. Это уменьшает возможности обналичивания средств. Быстро победить серую экономику не получится, да и это неразумно. Есть теория, что серый сектор является серьезной подушкой безопасности во время кризисных явлений. Когда у нас происходили кризисы раньше, падала зарплата, а не увеличивалась безработица. Здесь надо действовать аккуратно.

- Вам не кажется, что самая большая беда в головах у людей? По данным соцопросов, каждый второй сотрудник готов получать зарплату в конверте!

- Мы говорим гражданам, что очень важно формировать пенсионные права. Сейчас вы можете посмотреть на портале госуслуг свой пенсионный счет в онлайн-режиме. Проверить, отражены ли все периоды вашей работы, заплатил ли работодатель взносы, сколько взносов накопилось.

Постепенно мы должны создать такие условия, когда единственно возможным будет существование в нормальной, светлой, чистой экономике. Это надо делать, с одной стороны, через контроль за финансовыми потоками, с другой - через убеждение людей, что гораздо эффективнее и защищеннее работать в легальной схеме, чем в нелегальной.

Максим Топилин считает: быстро победить серую экономику не получится, да это и неразумно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОСОБИЕ ЗА ПЕРВЕНЦА СТАЛО ПОПУЛЯРНЕЕ МАТКАПИТАЛА

- С 1 января в стране введено несколько весомых мер по поддержке семей. Как это повлияет на демографию?

- Это так называемый демографический пакет, который был предложен президентом. Он включает продление программы материнского капитала по 31 декабря 2021 года, выплату пособий на первого и второго ребенка, родившегося с 1 января 2018 года в семьях, где доход на члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе, ипотека 6%. Плюс программа по строительству яслей, по которой регионы получат субсидии на 24,5 млрд. руб..

- Ежемесячное пособие на первенца, кажется, для всех было неожиданностью. Откуда появилась эта идея?

- Мы раньше вообще не думали о введении пособий для стимулирования первых рождений. Была теория, что первые дети родятся и без государственных мер. Считали, что нужно стимулировать только рождение вторых. Отсюда и идея материнского капитала. Теперь мы понимаем, что у нас в целом снижается количество женщин, которые могут родить ребенка. Поэтому нам надо поддерживать все рождения.

- Я читала любопытное исследование РАНХиГС о том, что существующие демографические меры - в частности маткапитал - провоцируют бедность. Родители, надеясь на господдержку, рожают второго ребенка. Семья втягивается в ипотеку, а это еще та материальная нагрузка!.. В итоге денег перестает хватать на самое необходимое...

- Мне кажется, наоборот. Наши меры направлены не только на поддержку семей, которые принимают решение о рождении ребенка. Они направлены также на то, чтобы повысить их доходы. Если вы получаете ипотечный кредит под 6%, это означает, что у вас денег на текущие расходы остается больше. Если вы не получали пособие на первого ребенка, теперь будете его получать - ваши доходы увеличатся. Если мы строим ясли, то это возможность для матери пойти работать и иметь доход. Правда, материнский капитал имеет ограниченное использование. Мы видим, что семьи с невысокими доходами, обладая маткапиталом, не могут потянуть ипотеку. Поэтому мы им предложили другую меру. Семья может каждый месяц до полутора лет брать живые деньги из материнского семейного капитала. Не исключаю, что программу придется дорабатывать. Пока мы видим, что за пособием на первого ребенка обращается гораздо больше людей, нежели за выплатой из материнского капитала. Это притом что у нас количество первых и вторых рождений приблизительно одинаковое.

- А с чем это связано?

- Пособие на первого ребенка - это просто дополнительные деньги. А материнский капитал - это опция. Вы его получили, вам говорят: вы можете брать из него каждый месяц по 10 тыс. руб., условно. Или можете взять ипотеку под 6% и частично с помощью сертификата за нее расплатиться. И тут вам приходится внимательно считать, выбирать, нужна ли ипотека или лучше деньги. Многие предпочитают повременить с решением.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ УМЕНЬШАТЬ НЕЛЬЗЯ

- Ходят слухи, что в правительстве обсуждается тема налогового маневра. Предлагается снизить размер социальных взносов за счет увеличения другой налоговой нагрузки. Это так?

- Сейчас в правительстве налоговый маневр мы не обсуждаем. Дискуссия ведется на экспертном уровне. Минтруд всегда говорил о том, что сейчас нет возможности снижать ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. Нужно, наоборот, усиливать страховые принципы во всех видах страхования - пенсионном, социальном, медицинском. Речь не идет о том, чтобы увеличивать ставки, потому что это нагрузка на бизнес. Мы говорим о том, что не надо их снижать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр труда Максим Топилин: «Выплата за первенца пока популярнее маткапитала»

Ежемесячную выплату за первого ребенка (около 10 тыс. руб.) для малоимущих семей ввели всего-то 1 января 2018 года. В интервью «КП» на Российском инвестиционном форуме министр труда Максим Топилин заметил, что за пособием на первого ребенка обращается гораздо больше людей, нежели чем за выплатой из материнского капитала. При том, что в стране количество первых и вторых рождений приблизительно одинаковое (подробности)