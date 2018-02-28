Вторая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась с обстрела боевиков

СЕГОДНЯ 12:48 2018-02-28T12:48:40+03:00

Вторая гумпауза в Восточной Гуте началась с обстрела со стороны бевиков Фото: REUTERS

По данным сирийских источников, после 9:00 боевики продолжили обстрел из минометов и стрелкового оружия по позициям правительственных войск

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В Восточной Гуте в Сирии началась вторая гуманитарная пауза с обстрела со стороны боевиков. Как сообщают сирийские источники, после 9:00 по местному времени боевики продолжили обстрел из минометов и стрелкового оружия по правительственным силам.

Это произошло в районе населенного пункта Мухайам аль-Вафидин, где власти стран при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон создали гуманитарный коридор условия для приема мирного населения, передает "Интерфакс".

На выходе из гумкоридора безопасность обеспечивают военная полиция РФ и правительственные войска. В населенном пункте Аль-Дувейр организован мобильный медпункт для оказания помощи больным, а также готовы автобусы для транспортировки населения.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени.