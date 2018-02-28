2018-02-28T14:33:30+03:00
Политика

ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать

Особенно Пентагон волнуют наши зенитно-ракетные комплексы на Ближнем Востоке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генерал Джозеф ВотелГенерал Джозеф ВотелФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские военнослужащие рассматривают Россию в качестве помехи их доминированию на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал начальник Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел.

"Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", — приводятся его слова в докладе, опубликованном на сайте палаты представителей.

Вотел подчеркнул, что сейчас ВС США приходится бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке, в условиях, когда Москва стала одним из основных игроков в регионе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал РФ и Китай главными соперниками и угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов. Тогда же он заявил, что Москва и Пекин якобы бросают вызов интересам Вашингтона, экономике страны и ценностям ее граждан.

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