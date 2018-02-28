Путин: Москва не потерпит обстрелов со стороны террористов в Восточной Гуте

28 Февр. 19:09 2018-02-28T19:09:06+03:00

Президент РФ напомнил, что боевики подвергают опасности не только мирное население Дамаска, но и российские дипломатические представительства

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Москва не будет бесконечно терпеть удары и обстрелы со стороны боевиков, базирующихся в сирийской Восточной Гуте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Как известно, во всяком случае в России мы это хорошо знаем, мины попадают даже и на территорию посольства Российской Федерации, и торгпредства. Мы что, терпеть это будем бесконечно? Нет, конечно», - ответил президент на просьбу корреспондента ТАСС оценить обстановку в Восточной Гуте.

Российский лидер отметил, что в примыкающем к Дамаску регионе находится немало представителей террористических и экстремистских сил, в том числе признанных таковыми ООН. При этом последняя резолюция СБ ООН о необходимости 30-дневного перемирия в Сирии исключает подобные организации из режима прекращения огня.

Путин также добавил, что ситуация в Восточной Гуте остается напряженной, боевики продолжают регулярные обстрелы, число которых доходит до 50-80 в день.

Президент напомнил, что в ходе последних телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель была достигунта договоренность о создании гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.