Обстрелы боевиков помешали эвакуации более 300 мирных жителей из Восточной Гуты

28 Февр. 18:11 2018-02-28T18:11:28+03:00

Гуманитарный коридор несколько раз попадал под минометный огонь террористов

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Вторая гуманитарная пауза в сирийской Востоночй Гуте была сорвана, как и предыдущая, из-за минометных обстрелов террористов. Об этом сообщил представитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, с утра на северо-восточной окраине Думы собралось около 300 мирных жителей, которые не смогли выйти к гуманитарному коридору в аль-Вафедине из-за минометного огня боевиков.

«По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков», - резюмировал генерал.

Золотухин уточнил, что огонь вели боевики террористической организации «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) из района Хауш-Мубарака. Тем не менее, российские военные и представители сирийских властей продолжают оставаться в полной готовности к приему беженцев из Восточной Гуты.

«Здесь, в Мухайям аль-Вафедине, где оборудован гуманитарный коридор, все готово для приема мирных жителей, в том числе для эвакуации раненых и больных из Восточной Гуты», - подчеркнул представитель центра по примирению.

По его словам, на подготовленных заранее автобусах беженцев будут вывозить в пункт приема Эд-Дуар, находящийся в шести километрах от коридора. Там развернут медицинский пункт, организована раздача горячего питания, есть возможность эвакуации тяжело раненых в ближайшие государственные медучреждения.

Напомним, с 27 февраля Минобороны РФ и сирийские власти организовали ежедневное пятичасовое перемирие в Восточной Гуте, а также коридор для беспрепятственного выхода мирных жителей из зоны боевых действий.