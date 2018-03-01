«Газпром» выразил несогласие с решением Стокгольмского арбитража по делу с с «Нафтогазом»

СЕГОДНЯ 07:44 2018-03-01T07:44:06+03:00

«Газпром» заявил о неучтенном аргументе в споре с «Нафтогазом» Фото: REUTERS

Российская компания заявила о неучтенном аргументе в споре с украинским партнером

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Российская компания «Газпром» заявила, что Стокгольмский арбитражный суд нарушил нормы шведского права, которым регулируется контракт о поставках с «Нафтогазом».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за непоставку газа по транзитному договору. Российская компания будет обжаловать это решение, подчеркивая, что стокгольмские арбитры не учли важный аргумент.

«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — говорится в заявлении «Газпрома».

Отмечается, что в отношениях «Газпрома» с украинским партнером появился «существенный дисбаланс», не ответствующий принципам шведского права, регулирующего контракт, заключенный компаниями.