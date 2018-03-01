2018-03-01T07:44:06+03:00
Экономика

«Газпром» выразил несогласие с решением Стокгольмского арбитража по делу с с «Нафтогазом»

Российская компания заявила о неучтенном аргументе в споре с украинским партнером
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments201
«Газпром» заявил о неучтенном аргументе в споре с «Нафтогазом»«Газпром» заявил о неучтенном аргументе в споре с «Нафтогазом»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская компания «Газпром» заявила, что Стокгольмский арбитражный суд нарушил нормы шведского права, которым регулируется контракт о поставках с «Нафтогазом».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за непоставку газа по транзитному договору. Российская компания будет обжаловать это решение, подчеркивая, что стокгольмские арбитры не учли важный аргумент.

«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — говорится в заявлении «Газпрома».

Отмечается, что в отношениях «Газпрома» с украинским партнером появился «существенный дисбаланс», не ответствующий принципам шведского права, регулирующего контракт, заключенный компаниями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram