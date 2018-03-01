«Газпром» будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по делу о транзите с «Нафтогазом»

СЕГОДНЯ 02:25 2018-03-01T02:45:27+03:00

«Газпром» будет защищать свои права всеми доступными способами Фото: REUTERS

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Российский холдинг «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража, по которому он должен выплатить компании «Нафтогаз Украины» 4,673 миллиарда долларов, и намерен защищать свои права всеми доступными законными способами.

Об этом говорится в заявлении российского газового концерна. Отмечается, что ранее «эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа».

«Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», - говорится в документе.

Уточняется, что «Нафтогаз» требовал за недопоставку «голубого топлива» из России для транзита в Европу 17 миллиардов долларов, но с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры удовлетворили требования лишь частично.

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Но в реальности Украина должна будет заплатить России больше 2 миллиардов долларов и еще два года покупать газ у Москвы (подробности).