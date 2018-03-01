В России в марте вступают в силу новые требования ПДД

СЕГОДНЯ 08:22 2018-03-01T08:22:02+03:00

С 18 марта водители при ДТП или остановке на дороге ночью должны выходить из автомобиля в светоотражающем жилете

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В марте в России вступают в силу новые требования ПДД. Так, с 18 марта водители при ДТП или остановке на дороге вне населенного пункта в ночное время суток должны покидать автомобили только в светоотражающем жилете.

Кроме того, жилет необходим и в дневное время, если видимость серьезно ограничена. Вместо светоотражающего жилета может быть куртка или жилет со светоотражающими полосами. Правило действует, когда машина стоит посреди проезжей части, а также при остановке на обочине.

По мнению экспертов, такие меры должны снизить количество ДТП в темное время суток. Так, за шесть месяцев прошлого года на российских дорогах произошло больше 7,5 тысячи наездов на пешеходов в ночное время. В результате аварий погиб 1321 человек, еще 6537 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сайт kp.ru сообщал, какие нововведения ждут россиян в марте. Продлена амнистия для дачных домомв и капиталов, оплатить услуги можно будет в МФЦ, а также вводятся новые требования ПДД.