Что изменится для россиян в марте 2018 года: четыре главных нововведения

СЕГОДНЯ 02:17 2018-03-01T02:17:07+03:00

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1.Продлили дачную амнистию для индивидуальных домов…

1 марта должна была закончиться дачная амнистия для домов, построенных на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Но в самый последний момент ее решили продлить еще на два года - до 1 марта 2020 года. Госдума приняла закон в окончательном чтении 22 февраля, а в среду 28 февраля его одобрил Совет Федерации.

В итоге граждане, у которых есть такие неоформленные дома, могут еще два года регистрировать в собственность в упрощенном порядке — не надо получать у местных органов власти разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Напомним: домов на садовых и дачных участках это не касается, для них дачная амнистия — бессрочна. А вот, скажем, если вы построили домик в деревне или в черте какого-то другого населенного пункта — скорее всего, у вас именно земля под ИЖС или ЛПХ.

2. … и амнистию капиталов

С 1 марта же начнется второй этап амнистии капиталов. Он продлится до конца февраля 2019 года.

Амнистию один раз уже объявляли — с июля 2015 до июля 2016 года. Воспользовались ей, правда, по данным Минфина, всего 7,2 тыс. человек. Но сейчас власти ожидают, что желающих будет больше. Во-первых, с теми, кто воспользовался первой волной амнистии, никто ничего плохого не сделал. Предполагается, что теперь у заинтересованных лиц будет меньше страхов. Во-вторых, все меньше за рубежом остается «тихих гаваней», где непонятного происхождения русским капиталам действительно ничего не угрожает.

В чем смысл амнистии? Наши граждане могут задекларировать в налоговой свое зарубежное имущество, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года, - без всяких финансовых и уголовных последствий.

Напомним, что, по закону, налоговые резиденты РФ (те, кто проводит здесь более 183 дней и, соответственно, в России платит налоги) должны извещать налоговиков о всех своих доходах, полученных за рубежом. Делают это, понятно, далеко не все — а за уклонение может грозить уголовная ответственность (подробности)

3.Оплатить госуслуги можно будет в МФЦ

Сейчас за предоставление госуслуг приходится платить через банки или платежные терминалы. Со 2 марта сами многофункциональные центры будут обязаны принимать платежи у граждан, чтобы тем не приходилось куда-то бегать, если в самом МФЦ не установлен платежный терминал или банкомат или у обратившегося за услугой человека нет банковской карты (подробности)

4.Водителям понадобится светоотражающий жилет

С 18 марта начнет действовать новый пункт правил дорожного движения. Водители при вынужденной остановке или ДТП вне населенного пункта в темное время суток или при ограниченной видимости должны будут надевать светоотражающую одежду. Это может быть куртка или жилет со светоотражающими полосами. Правило действует как для тех случаев, когда авто стоит посреди проезжей части, так и если вы остановились на обочине (подробности)