Пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала слухи о своем аресте в США

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-01T11:50:46+03:00

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую спортсменку задержали в Лос-Анджелесе в канун Нового года

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Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о своем задержании полицией Лос-Анджелеса. Российская спортсменка призвала не верить слухам и проверять подобную информацию.

"У меня всё хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации", - цитирует телеканал RT пловчиху.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в СМИ появилась информация об аресте российской спортсменки в США в канун Нового года. Полиция Лос-Анджелеса штата Калифорния подтвердила, что ночью 30 декабря "за легкий проступок" действительно была задержана девушка с именем Юлия Ефимова, по описанию похожая на чемпионку по плаванию.

Правоохранители сообщили, что нарушительница провела в изоляторе всего несколько часов, а после была отпущена под залог в пять тысяч долларов.