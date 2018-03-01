Террористы 18 раз за сутки нарушили режим перемирия в Сирии

СЕГОДНЯ 12:07 2018-03-01T12:07:32+03:00

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За минувшие стуки российскими наблюдателями в Сирии было зафиксировано 18 случаев нарушения режима перемирия. Беспорядочная стрельба велась из минометов и стрелкового вооружения. Инциденты произошли в районах, которые находятся под контролем террористических группировок.

При этом гуманитарные конвои ООН смогли провести за день две гуманитарные акции. В населенные пункты Эт-Тайиба и Тафас провинции Деръа были доставлены продукты питания, всего местные жители получили 84 тонны продовольствия и предметов первой необходимости, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что за минувшие сутки к режиму перемирия присоединился еще один населенный пункт. Соглашение о прекращении боевых действий подписали представители Сувайяна из провинции Алеппо.

Напомним, накануне в Сирии Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. Помощь получили жители населенных пунктов Скальбия провинции Хама и Абу-Джеббар-эш-Сагира провинции Алеппо.