2018-03-01T12:07:32+03:00
Политика

Террористы 18 раз за сутки нарушили режим перемирия в Сирии

Один населенный пункт отказался от военных действий
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Сирии вновь нарушен режим прекращения огняВ Сирии вновь нарушен режим прекращения огняФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

За минувшие стуки российскими наблюдателями в Сирии было зафиксировано 18 случаев нарушения режима перемирия. Беспорядочная стрельба велась из минометов и стрелкового вооружения. Инциденты произошли в районах, которые находятся под контролем террористических группировок.

При этом гуманитарные конвои ООН смогли провести за день две гуманитарные акции. В населенные пункты Эт-Тайиба и Тафас провинции Деръа были доставлены продукты питания, всего местные жители получили 84 тонны продовольствия и предметов первой необходимости, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что за минувшие сутки к режиму перемирия присоединился еще один населенный пункт. Соглашение о прекращении боевых действий подписали представители Сувайяна из провинции Алеппо.

Напомним, накануне в Сирии Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. Помощь получили жители населенных пунктов Скальбия провинции Хама и Абу-Джеббар-эш-Сагира провинции Алеппо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram