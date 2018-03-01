2018-03-01T12:22:07+03:00
Политика

Путин призвал бороться с бедностью

Такое заявление глава государства сделал во время оглашения Послания Федеральному собранию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин призвал активно бороться с бедностью заявил о намерении снизить данный показатель вдвое. Об этом глава государства сказал во время оглашения Послания Федеральному собранию.

"Наш приоритет это благополучие людей. Мы должны дать людям достойную работу", - сказал Путин.

Он также рассказал, что сейчас в России с бедностью сталкиваются около 20 млн граждан. На настоящий момент этот показатель сократился, однако движение в сторону благополучия людей является главным и ключевым фактором развития страны.

Ранее эксперты уже говорили о том, что борьба с бедностью станет одной из тем послания президента, наряду с обсуждением проблем демографии, экономики и налоговых изменений.

Онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием можно посмотреть на нашем сайте kp.ru.

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