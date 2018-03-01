Путин призвал бороться с бедностью
Президент России Владимир Путин призвал активно бороться с бедностью заявил о намерении снизить данный показатель вдвое. Об этом глава государства сказал во время оглашения Послания Федеральному собранию.
"Наш приоритет это благополучие людей. Мы должны дать людям достойную работу", - сказал Путин.
Он также рассказал, что сейчас в России с бедностью сталкиваются около 20 млн граждан. На настоящий момент этот показатель сократился, однако движение в сторону благополучия людей является главным и ключевым фактором развития страны.
Ранее эксперты уже говорили о том, что борьба с бедностью станет одной из тем послания президента, наряду с обсуждением проблем демографии, экономики и налоговых изменений.
Онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием можно посмотреть на нашем сайте kp.ru.