Путин поставил задачу увеличить объемы жилищного строительства в полтора раза
Президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить объемы жилищного строительства и увеличить их в полтора раза.
Он отметил, что доступность жилья для россиян должна повышаться. Среди факторов он назвал рост доходов, снижение ставки, а также повышение доступности ипотеки для большинства граждан.
Кроме того, президент обратил внимание на проблему обманутых дольщиков.
«Люди, которые вкладывают деньги в строительство жилья должны быть защищены», - сказал Путин.
А также президент затронул вопрос разницы между кадастровой и рыночной стоимостью:
"Мы так не договаривались. И люди этого от нас не ожидали", — подчеркнул глава государства.
Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Впервые на мероприятиии используется инфографика.