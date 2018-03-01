Путин поставил задачу увеличить объемы жилищного строительства в полтора раза

СЕГОДНЯ 12:33 2018-03-01T12:33:58+03:00

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Президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить объемы жилищного строительства и увеличить их в полтора раза.

Он отметил, что доступность жилья для россиян должна повышаться. Среди факторов он назвал рост доходов, снижение ставки, а также повышение доступности ипотеки для большинства граждан.

Кроме того, президент обратил внимание на проблему обманутых дольщиков.

«Люди, которые вкладывают деньги в строительство жилья должны быть защищены», - сказал Путин.

А также президент затронул вопрос разницы между кадастровой и рыночной стоимостью:

"Мы так не договаривались. И люди этого от нас не ожидали", — подчеркнул глава государства.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Впервые на мероприятиии используется инфографика.