Путин: в России должна быть создана система по борьбе с онкологией
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать систему по борьбе с онкологическими заболеваниями.
«Россия должна выйти на самый высокий уровень в вопросе лечения и профилактики рака», - сказал президент.
Он отметил высокую важность профилактика заболеваний.
«Каждый россиянин должен иметь возможность пройти качественное обследование», - добавил глава государства.
По его словам, медицинские учреждения в стране должны быть связаны в единый "цифровой контур".
Кроме того, он призвал восстановить закрытые в небольших населенных пунктах больницы.
«Административными преобразованиями увлеклись — больницы в регионах закрыли, а новых не предложили», - сообщил Путин, отметив, что «забывать о людях» недопустимо.
«Там, где больницы убрали, они должны быть восстановлены», - подытожил глава российского государства.