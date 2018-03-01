2018-03-01T12:47:09+03:00
Политика

Путин: в России должна быть создана система по борьбе с онкологией

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ обратил особое внимание здравоохранению
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать систему по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Россия должна выйти на самый высокий уровень в вопросе лечения и профилактики рака», - сказал президент.

Он отметил высокую важность профилактика заболеваний.

«Каждый россиянин должен иметь возможность пройти качественное обследование», - добавил глава государства.

По его словам, медицинские учреждения в стране должны быть связаны в единый "цифровой контур".

Кроме того, он призвал восстановить закрытые в небольших населенных пунктах больницы.

«Административными преобразованиями увлеклись — больницы в регионах закрыли, а новых не предложили», - сообщил Путин, отметив, что «забывать о людях» недопустимо.

«Там, где больницы убрали, они должны быть восстановлены», - подытожил глава российского государства.

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