Путин: ключевой ориентир для правительства — рост экономики выше мировых темпов
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин нвзал ключевой ориентир для будущего правительства.
«Нужна экономика с темпами роста выше мировых, это непросто, но необходимо. Это ключевой ориентир для нового правительства», - сказал Путин.
Он отметил, что в ближайшие шесть лет надо будет направить значительные средства на инфраструктурные проекты.
Глава государства напомнил, что инфляция снизилась до рекордных двух процентов, тогда как ранее она составляла 12%.
"В России по сути - новая маэкроэконмическая реальность", - подчеркнул Путин.
При этом, по словам президента, необходимо повышать производительность труда.
"Мы еще заметно отстаем по производительности труда. Повышение производительности труда - это рост зарплат и потребительского спроса", - заявил президент.
Кроме того, глава государства призвал снижать процентные ставки по кредитам. В этом вопросе, по его словам, стоит рассчитывать на поддержку Центробанка.