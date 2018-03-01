2018-03-01T13:06:20+03:00
Политика

Путин: ключевой ориентир для правительства — рост экономики выше мировых темпов

Президент России призвал повышать производительность труда и снижать ставки по кредитам
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин нвзал ключевой ориентир для будущего правительства.

«Нужна экономика с темпами роста выше мировых, это непросто, но необходимо. Это ключевой ориентир для нового правительства», - сказал Путин.

Он отметил, что в ближайшие шесть лет надо будет направить значительные средства на инфраструктурные проекты.

Глава государства напомнил, что инфляция снизилась до рекордных двух процентов, тогда как ранее она составляла 12%.

"В России по сути - новая маэкроэконмическая реальность", - подчеркнул Путин.

При этом, по словам президента, необходимо повышать производительность труда.

"Мы еще заметно отстаем по производительности труда. Повышение производительности труда - это рост зарплат и потребительского спроса", - заявил президент.

Кроме того, глава государства призвал снижать процентные ставки по кредитам. В этом вопросе, по его словам, стоит рассчитывать на поддержку Центробанка.

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