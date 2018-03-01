Владимир Путин призвал бороться с коррупцией
Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин призвал бороться с коррупцией.
"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом разбирательств между юридическими лицами", - сказал Путин.
Он обратил внимание на число неоправданных проверок. При этом, подчеркнул президент, уголовные нормы должны жестко действовать, когда речь идет о правах, жизни и здоровье людей.
По словам главы государства, в России необходимо упростить систему создания нового бизнеса.
«Нужно сделать так, чтобы россияне могли открыть свое дело одним кликом», - добавил Путин.
Кроме того, отметил президент, доля государства в экономике должна уменьшаться.
«В результате оздоровления банковской системы под контроль государства перешел ряд активов, но их нужно продавать», - подчеркнул Путин.