2018-03-01T13:14:16+03:00
Политика

Владимир Путин призвал бороться с коррупцией

Президент России выступает с посланием Федеральному собранию
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин призвал бороться с коррупцией.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом разбирательств между юридическими лицами", - сказал Путин.

Он обратил внимание на число неоправданных проверок. При этом, подчеркнул президент, уголовные нормы должны жестко действовать, когда речь идет о правах, жизни и здоровье людей.

По словам главы государства, в России необходимо упростить систему создания нового бизнеса.

«Нужно сделать так, чтобы россияне могли открыть свое дело одним кликом», - добавил Путин.

Кроме того, отметил президент, доля государства в экономике должна уменьшаться.

«В результате оздоровления банковской системы под контроль государства перешел ряд активов, но их нужно продавать», - подчеркнул Путин.

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