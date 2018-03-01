Путин рассказал о российских межконтинентальных ракетных комплексах
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин рассказал о российских межконтинентальных ракетных комплексах.
По словам главы государства, Россия создает новое оружие в ответ на политику США, развернувших свою ПРО на территории других государств.
Он напомнил об одностороннем выходе США из договора о ПРО в 2002 году, когда Москва выступила резко против этого.
"Все наши предложения были отклонены", — сказал Путин.
«После выхода Соединенных Штатов из договора о ПРО Вашингтон заявил, что их система противоракетной обороны не нацелена против Москвы. Американские власти сказали, что Россия "может делать, что хочет", - сообщил Путин.
Он подчеркнул, что в ответ на это Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия.
Он рассказал о новейших комплексах «Воевода» , который прозвали на Запада «Сатана»,а также о «Сармате», который называют «Сатана-2». В зале также показали видео с образцами новейшего оружия.
Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.