2018-03-01T13:46:03+03:00
Политика

Путин: Ни у кого нет такого оружия, как у России, а когда появится, наши ребята придумают что-то новое

Президент рассказал, что оснащенность ВС РФ современным вооружением возросла в 3,7 раза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент России Владимир Путин заявил, что в последние годы наша страна сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия. По словам главы государства, это стало одним из ответов Москвы на размещение противоракетных установок США вблизи границ РФ.

Так, на Западе до сих пор помнят советские ракеты, которые там прозвали "Сатаной", у нас же эти снаряды известны как "Воевода". Сейчас же им на смену придет новейшее оружие - "Сармат", которое в зарубежных СМИ уже прозвали "Сатана-2".

Кроме того, в конце прошлого года Россия успешно испытала ракету с ядерной энергоустановкой, что является принципиально новым видом вооружений, а также разработала беспилотные аппараты, по скорости превышающие даже торпеды и подлодки.

"Ни у кого нет такого оружия, как у России. А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - подчеркнул президент во время оглашения своего Послания Федеральному собранию.

Он добавил, что теперь никакие системы ПРО нашей стране "не помеха", ведь дальность нового оружия неограничена. В целом же оснащенность Вооруженных сил России современным вооружением возросла в 3,7 раза за последнее время..

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