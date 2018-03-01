Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-01T13:59:07+03:00

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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что в стране создана высокотехнологичная армия.

«Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия. И сердце ее - преданный офицерский корпус», - сказал глава государства.

Ранее он рассказал об основных видах новейшего оружия, разработанного в России.

«Такое оружие может разрабатываться только страной, у которой развита наука и образование. У России этот потенциал есть, отметил глава государства», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в настоящее время такого оружия ни у кого нет, « а когда появится, наши ребята придумают что-то новое».

При этом он отметил, что российские разработки не противоречат международным соглашениям. По словам Путина, Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Кроме того, Путин заявил, что важнее техники для российской армии являются ее офицеры.

«А вот таких героев как погибший в Сирии офицер Филипов - у других стран таких военных не будет никогда», - заявил Путин.