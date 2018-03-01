2018-03-01T14:40:00+03:00
Политика

Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде

Документ одобрили 282 парламентариев из 450
Алексей КАРЕЛИН
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Нижняя палата парламента Украины одобрила законопроект Порошенко о создании антикоррупционного судаНижняя палата парламента Украины одобрила законопроект Порошенко о создании антикоррупционного судаФото: REUTERS
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В четверг, 1 марта, Верховная Рада одобрила президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. «За» проголосовали 282 народных депутатов из 450.

«Задачей Высшего антикоррупционного суда является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципов и процедур судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений», - говорится в тексте документа.

При Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) создадут совет международных экспертов из 7 человек. Их кандидатуры предложат международные организации, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Судей антикоррупционного суда выберут с помошью конкурсного отбора. Решение ВККС на заседании зафиксируют видео- и аудиооборудованием для повышения прозрачности процедуры. Об этом рассказал замглавы администрации президента Украины Алексей Филатов.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко назвал коррупцию главной проблемой страны. Напомним, создание антикоррупционного суда на Украине является одним из требований МВФ для получения очередного транша.

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