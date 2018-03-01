2018-03-01T14:41:05+03:00
В мире

Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов

К настоящему моменту воздушная гавань открыта только для вылетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женевский аэропорт оказался занесен снегомЖеневский аэропорт оказался занесен снегомФото: REUTERS
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Аномальное понижение температуры и сильные снегопады привели к тому, что работа аэропорта швейцарской Женевы была временно приостановлена в четверг, 1 марта. Такое объявление было опубликовано пресс-службой восточной гавани.

"Из-за погодных условий аэропорт Женевы в настоящее время закрыт для воздушного сообщения до дальнейшего уведомления", — заявили в учреждении.

Тогда же пассажирам рекомендовали отказаться от посещения аэропорта в ближайшее время и уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Между тем, в настоящее время работа воздушной гавани была частично налажена. Сейчас аэропорт Женевы открыт только на вылет и лишь для тех самолетов, которые должны отправиться после 13:00 по местному времени.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января в Швейцарии из-за штурмового ветра сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали восемь человек.

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