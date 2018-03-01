2018-03-01T16:14:20+03:00
Происшествия

Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе

Возгорание возникло в учительской и распространилось на площади 10 кв. метров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар довольно быстро был ликвидированПожар довольно быстро был ликвидированФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В одной из общеобразовательных школ на юго-востоке Москвы произошел небольшой пожар. В результате инцидента из здания учреждения были эвакуированы более 470 человек. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Уточняется, что пожар возник в четверг, 1 марта, в районе Марьино по адресу: Перервинский бульвар, дом 20, корпус 1. Возгорание мебели и личных вещей произошло в учительской школы № 1959. Огонь успел распространится на площади 10 кв. метров и был полностью потушен уже к 13:12 по мск.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент образования Москвы, причины возникновения пожара пока неизвестны. Школьников и преподавателей разместили в помещениях соседнего корпуса, где они продолжили учебный процесс. По последним данным, никто не пострадал.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 27 февраля огнем оказалось охвачено также общежитие на западе столицы. Тогда в результате происшествия пострадал один человек.

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