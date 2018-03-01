Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit

1 Март 22:10 2018-03-01T22:10:51+03:00

Британский премьер заявила председателю Евросовета Дональду Туску о том, что этот документ является неприемлемым для ее страны

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В четверг, 1 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила председателю Европейского совета Дональду Туску, что не согласна с проектом документа Евросоюза по Brexit. Так, она раскритиковала проект соглашения, заметив, что он является неприемлемым для Соединенного Королевства.

«Премьер-министр заявила, что проект документа по Brexit неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства», - говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 28 февраля, Европейская комиссия представила проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Как тогда отмечалось, этот документ, состоящий из 168 статей, суммирует итог первого раунда переговоров по Brexit, который завершился в декабре прошлого года.