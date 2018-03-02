«Нафтогаз» обещал «Газпрому» убытки в «сотни миллионов долларов»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-03-02T11:07:32+03:00

«Газпром» судится с «Нафтогазом Украины» с 2014 года Фото: REUTERS

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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что в 2018 году «Газпром» потерял право take or pay (бери или плати) из-за отказа от газовых поставок Киеву. Компания якобы не выполнила обязательства.

«От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи: не выполнили своих обязательств, которые пересмотрел предыдущий трибунал, - это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году take or pay», - сказал Коболев в интервью «Пятому каналу».

По словам Коболева, «ошибка менеджеров» обойдется «Газпрому» в «сотни миллионов долларов».

Как сообщал сайт kp.ru, «Газпром» отказался поставлять в марте газ «Нафтогазу» и вернул компании уплаченные деньги. По словам топ-менеджера российской компании, украинская сторона отказалась подписывать дополнительное соглашение к основному контракту. На Украине с 3 марта вводят режим экономии газа.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд. В российской компании сказали, что обжалуют решение суда.